🇷🇺 Страна сделала свой выбор. За нашего Президента ✅ Явка рекордная. Самый высокий показатель в новейшей истории.
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🇷🇺 Страна сделала свой выбор. За нашего Президента ✅ Явка рекордная. Самый высокий показатель в новейшей истории.