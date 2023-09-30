Игорь Николаев решил повысить цены на выступления минимум на миллион рублей

Российский певец Игорь Николаев решил повысить цены на свои выступления минимум на миллион рублей. Сообщается, что с 10 октября текущего года артист начнет рассматривать более выгодные предложения для сотрудничества, которые будут поближе к Москве и дороже по стоимости.