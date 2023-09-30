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Игорь Николаев решил повысить цены на выступления минимум на миллион рублей

Игорь Николаев решил повысить цены на выступления минимум на миллион рублей

Российский певец Игорь Николаев решил повысить цены на свои выступления минимум на миллион рублей. Сообщается, что с 10 октября текущего года артист начнет рассматривать более выгодные предложения для сотрудничества, которые будут поближе к Москве и дороже по стоимости.

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