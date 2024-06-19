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В середине своей четвертой "кампании" на Марсе, исследуя кратер Езеро, марсоход НАСА Perseverance сделал беспрецедентное открытие: камень светлого цвета, который визуально выделяется на фоне темных камней поблизости

В середине своей четвертой "кампании" на Марсе, исследуя кратер Езеро, марсоход НАСА Perseverance сделал беспрецедентное открытие: камень светлого цвета, который визуально выделяется на фоне темных камней поблизости

﻿﻿В середине своего четвертого «похода» на Марс марсоход НАСА «Настойчивость» сделал беспрецедентное открытие, исследуя кратер Джезеро: скала светлого цвета, которая визуально выделялась на фоне близлежащих, выделяется среди темных скал.

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