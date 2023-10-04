Очень громкая история спасения в последнюю минуту федерального правительства США получила не менее скандальное продолжение.
Западная пресса: Зеленский «обезглавил» парламенты США и Канады
Комментарии
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Анна Лисовская
А они думали, что оторвали Окраину силой и радовались. Нет, это мы избавились от укров. Все беды амеров от того, что они слишком уверовали в бред Бжезинского, утверждавшего, что без Украины Россия погибнет.)))))))))))))
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15 час.
Виктор Журавлев
Если бы америкосы были бы поумнее, то знали бы, что советовал Омар Хайям: "Связавшись с дураком не оберёшься срама,/ Поэтому совет ты выслушай Хайяма:/ Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,/ Из рук же дурака не принимай бальзама",
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15 час.
Сергей Oблезов
Это как минимум тянет на Героя России!
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9 час.
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