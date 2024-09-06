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Китай

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Завершено строительство участка автодороги Калбатау — Усть-Каменогорск в Казахстане

6 сентября, «Жэньминь жибао» онлайн --  31 августа была завершена прокладка участка трассы от начальной точки Калбатау до конечной – Усть-Каменогорска в рамках проекта реконструкции автодороги республиканского значения Талдыкорган — Калбатау — Усть-Каменогорск в Казахстане.

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