Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что очень рад за миллиардера Илон Маск, чья компания представила летающий автомобиль.
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