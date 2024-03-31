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Закон и Порядок

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  • tatyanadavydkina
    Молодцы ребята. С этими уродами только так и надо. А этого сердобольного депутата надо на фронт отправить. Посмотрим ...Спецназовца, кото...
  • alik3456 Джексон
    Это Дятел WUDI ему ухо расклевал , когда тот на дерево лез. Нехрен по чужим деревьям шастать. Эту дятлу нужно ещё и д...Спецназовца, кото...
  • Алексей Павлов
    Да, и НАТЫ войдут сразу же во время "передышки!" Эти спят и видят как нас "объегорить", заболтать и кинуть! Переломит...Шрёдер сделал нео...

"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

Пошлейшее занятие. Макаревич* вслед за Пугачёвой осудил жителей России за посты о "Крокусе" Андрей Макаревич* прервал молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле", заверив, что безусловно жалеет жертв теракта.

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