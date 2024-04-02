Пентагон подтвердил веру в непричастность противников к "гаванскому синдрому"

Министр обороны США Ллойд Остин считает достоверными выводы американской разведки о том, что противники Штатов не причастны к появлению у американских чиновников так называемого "гаванского симптома", выражающегося в тошноте и головной боли.
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