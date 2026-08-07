С 1 сентября платежки за "коммуналку" будут приходить на "Госуслуги"

Документ появится в личном кабинете, где его удобно сразу оплатить С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в цифровом формате через личный кабинет на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.