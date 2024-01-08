Снова сбита ракета С-200 под Белгородом: детей отправят в безопасные регионы России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня утром сообщил о поступлении за последние дни 1300 заявок: жители просят рассмотреть возможность отправки из Белгорода детей в загородные школьные лагеря других регионов России.
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