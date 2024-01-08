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  • Регина Толстоброва
    Так им и надо. все там надо разрушить. Пусть по Белгороду не        стреляют.Особенности утрен...
  • лина любимцева
    Этих ТВАРЕЙ НУЖНО ОТГОНЯТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ!! К Польше!!Снова сбита ракет...
  • Олег Тимофеев
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Снова сбита ракета С-200 под Белгородом: детей отправят в безопасные регионы России

Снова сбита ракета С-200 под Белгородом: детей отправят в безопасные регионы России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня утром сообщил о поступлении за последние дни 1300 заявок: жители просят рассмотреть возможность отправки из Белгорода детей в загородные школьные лагеря других регионов России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Этих ТВАРЕЙ НУЖНО ОТГОНЯТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ!! К Польше!!
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16 час.

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