24 октября в Петербурге закрывается сезон фонтанов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в этом году в городе работало более 100 объектов, в том числе три крупных фонтанных комплекса – на площади Ленина, Московской площади и у Национальной библиотеки возле Парка Победы.