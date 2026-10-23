24 октября в Петербурге закрывается сезон фонтанов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в этом году в городе работало более 100 объектов, в том числе три крупных фонтанных комплекса – на площади Ленина, Московской площади и у Национальной библиотеки возле Парка Победы.
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