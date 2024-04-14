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В Раде назвали чрезмерной идею повышенных выплат военным ВСУ

В Раде назвали чрезмерной идею повышенных выплат военным ВСУ

Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая осудила предложение повысить зарплаты военным ВСУ и выплаты семьям погибших.

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Комментарии
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Лев Добрый
Денег нет, а откуда брать их, чтобы платить такие суммы? 🙄
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