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SEC замораживает активы DEBT Box

SEC замораживает активы DEBT Box

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась временной блокировки активов криптокомпании Digital Licensing Inc, основанной в Юте, обвиняя данную компанию в совершении мошенничества на сумму 50 млн в криптовалютных активах.

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