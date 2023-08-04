SEC замораживает активы DEBT Box

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась временной блокировки активов криптокомпании Digital Licensing Inc, основанной в Юте, обвиняя данную компанию в совершении мошенничества на сумму 50 млн в криптовалютных активах.
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась временной блокировки активов криптокомпании Digital Licensing Inc, основанной в Юте, обвиняя данную компанию в совершении мошенничества на сумму 50 млн в криптовалютных активах.
Свежие комментарии