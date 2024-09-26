На позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров и боеприпасов

Украинский десантник, захваченный российскими войсками в Донецкой Народной Республике, заявил о критической нехватке боеприпасов и командного состава на позициях, контролируемых Вооруженными силами Украины.
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