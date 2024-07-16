Трампа подставили? Как Секретная служба превратила происшествие в цирк

То, что Секретная служба, охранявшая Трампа, допустила целый ряд ошибок, уже ни для кого не секрет (не отреагировали на крики людей, видевших стрелка, уронив Трампа на землю, очень быстро подняли его, не прикрыв бронезонтиками и бронепапками, чем существенно повысили вероятность второго попадания и т.