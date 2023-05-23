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Евгений Сатановский: Россия обратила против Польши страшное оружие НАТО для ВСУ

Евгений Сатановский: Россия обратила против Польши страшное оружие НАТО для ВСУ

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» объяснил, как Россия обратила против Польши страшное оружие НАТО для ВСУ.

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