Тренер "Краснодара" Мусаев: в 2026 году Кривцов уже не сыграет

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Никита Кривцов не сыграет до конца 2026 года, передает «Матч ТВ».
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