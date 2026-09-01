Официальный ресурс сообщил о пятой воздушной тревоге в Киеве за день

В Киеве в пятый раз за день объявлена воздушная тревога, сообщает официальный ресурс по оповещению. Предупреждения также охватывают Киевскую, Полтавскую, Черкасскую и Черниговскую области, указывая на продолжающуюся опасность.
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