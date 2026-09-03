Сказка про покемонов для детей: волшебные приключения и дружба

Хотите узнать, как рождается настоящая дружба там, где живут удивительные существа? Наша сказка про покемонов перенесёт вас в волшебный край Канто, где девочка Мила отправляется в путь не ради славы, а ради того, чтобы научиться слышать сердца тех, кто меньше и слабее.