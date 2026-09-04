Куренков поблагодарил Раиса Татарстана за особый подход к вопросам безопасности

Глава МЧС Александр Куренков Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за особое отношение к вопросам безопасности.
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