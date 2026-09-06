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ИА Реалист

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Первый матч без сборной: два гола Месси и ничья «Майами»

Первый матч без сборной: два гола Месси и ничья «Майами»

МАЙАМИ (ИА Реалист). 39-летний Лионель Месси в первом матче после объявления о завершении карьеры в сборной Аргентины создал оба гола «Интер Майами», однако его команда упустила победу над «Атлантой Юнайтед» — 2:2.

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