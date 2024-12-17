Чиновника предостерегли из-за покусанных бездомными собаками жителей Коми

СЫКТЫВКАР, 17 декабря, ФедералПресс. В Коми прошла рабочая встреча прокурора региона с первым заместителем председателя правительства Коми и министром сельского хозяйства и потребительского рынка республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии