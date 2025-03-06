Маск заявил, что Байден помешал возвращению астронавтов с МКС

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сообщил в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что застрявшие на Международной космической станции астронавты НАСА Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс могли бы вернуться на Землю еще полгода назад с помощью космического корабля Dragon.