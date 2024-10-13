Одной из радиолокационный систем, которая выполняет задачи в зоне СВО, было присвоено имя Героя России Владислава Дорохина.
Дорохин
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Одной из радиолокационный систем, которая выполняет задачи в зоне СВО, было присвоено имя Героя России Владислава Дорохина.
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