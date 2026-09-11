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Царьград

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ВСУ вернёт на фронт 10 тысяч освобождённых из плена солдат

ВСУ вернёт на фронт 10 тысяч освобождённых из плена солдат

Командование ВСУ может отправить 10 тысяч бывших пленных на фронт из-за нехватки личного состава. Украинские власти уже начали уведомлять родственников о повторном прохождении медкомиссий.

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