ВСУ вернёт на фронт 10 тысяч освобождённых из плена солдат

Командование ВСУ может отправить 10 тысяч бывших пленных на фронт из-за нехватки личного состава. Украинские власти уже начали уведомлять родственников о повторном прохождении медкомиссий.
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