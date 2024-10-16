Астролог рассказала, как суперлуние повлияет на жителей Земли

Среда, 16 октября. «Крым 24».В этот четверг, 17 октября, ожидается масштабное суперлуние. О том, как это явление отразится на жителях планеты, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Искра Бозон.
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