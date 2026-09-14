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Илон Маск анонсировал размещение ИИ‑суперкомпьютеров на орбите

Илон Маск анонсировал размещение ИИ‑суперкомпьютеров на орбите

Компания SpaceX готовится к развёртыванию на орбите суперкомпьютеров Nvidia GB200 NVL72 — систем с ИИ-технологиями для обработки больших массивов данных прямо в космосе.

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