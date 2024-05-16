«Устанут искать и наказывать». Новый скандал с мигрантом в Новом Уренгое дошел до Бастрыкина

Александр Платов

"Мало ли, чем мог бы закончиться неожиданно возникший конфликт между изрядно выпившими посетителям клуба. При этом жители города обвинили правоохранителей Нового Уренгоя в бездействии" - позорники вы, кто считает себя русским! Скоро вас любой покемон пугать водяным пистолетом будет до полусмерти, а вы - язык в жопу, и домой ползком? И это - потомки великой нации? Да грош вам цена в базарный день - вы недостойны памяти своих отцов и дедов, если прячетесь за спины полицаев при каждом удобном случае!