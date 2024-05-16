В России вновь оскандалился гость из страны Ближнего зарубежья. Молодой человек заявился в клуб Нового Уренгоя, где напугал всех смелыми заявлениями.
«Устанут искать и наказывать». Новый скандал с мигрантом в Новом Уренгое дошел до Бастрыкина
Комментарии
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T
Teodor
Колокольцев!Ау! Ты это читаешь? Когда начнет Работать твоя служба для Народа и Государства?
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5 час.
Александр Платов
"Мало ли, чем мог бы закончиться неожиданно возникший конфликт между изрядно выпившими посетителям клуба. При этом жители города обвинили правоохранителей Нового Уренгоя в бездействии" - позорники вы, кто считает себя русским! Скоро вас любой покемон пугать водяным пистолетом будет до полусмерти, а вы - язык в жопу, и домой ползком? И это - потомки великой нации? Да грош вам цена в базарный день - вы недостойны памяти своих отцов и дедов, если прячетесь за спины полицаев при каждом удобном случае!
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2 час.
Александр Платов
Что,из-за компа удобно всё валить на Колокольцева?! А сами - что? Очко играет фуги Баха?! ССыклявые уроды!
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2 час.
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