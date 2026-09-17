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temapenza

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Чудо осенней кулинарии

Кружатся в замедленном вальсе и падают на землю ярко окрашенные осенние листья и, кажется, что они вот-вот разошьют золотыми и пурпуровыми узорами всё вокруг… Торжество осеннему периоду! Однако отчего-то определенные из нас впадают в меланхолию и начинают печалиться об ушедшем лете.

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