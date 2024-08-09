Страна и люди
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Страна и люди

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Сервис «VK Клипы» впервые обошел по популярности TikTok

Сервис «VK Клипы» впервые обошел по популярности TikTok

TikTok в июне 2024 года впервые уступил по охватам похожему сервису «VK Клипы». Рекламодатели рассматривают эту платформу как наиболее стабильный аналог западным соцсетям, но блогеры видят и проблемы, в том числе с просмотрамиФото: Михаил Гребенщиков / РБК Сервис вертикальных видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату среди российских пользователей.

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