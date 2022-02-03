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Роман Нагучев: «Юран позвонил Дементьеву после комментария и предложил помахаться. Кирилл сказал: «Приезжайте, вот адрес». Но Юран не приехал»

Ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о том, как Сергей Юран, сейчас тренирующий хабаровский СКА, пытался выяснить отношения с комментатором Кириллом Дементьевым.

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