БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Над Россией тучи ходят хмуро. Но готовиться к апокалипсису ещё рано

Над Россией тучи ходят хмуро. Но готовиться к апокалипсису ещё рано

Эффект Фудзивары: очередная страшилка или действительно опасное метеорологическое явление Игорь Землянский Фото: Вероника Зорина/ТАСС Синоптики бьют тревогу: над Центральной Россией формируется атмосферная аномалия, способная обрушить на европейскую часть страны рекордные осадки.

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