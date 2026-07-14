Над Россией тучи ходят хмуро. Но готовиться к апокалипсису ещё рано

Эффект Фудзивары: очередная страшилка или действительно опасное метеорологическое явление Игорь Землянский Фото: Вероника Зорина/ТАСС Синоптики бьют тревогу: над Центральной Россией формируется атмосферная аномалия, способная обрушить на европейскую часть страны рекордные осадки.
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