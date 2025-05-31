Они маринуют всё: британское издание рассказало интересные факты о России

В ознаменование 25-й годовщины распада Советского Союза, мы изучили необычные факты о Белоруссии, Латвии и Молдове, а также собрали самые удивительные сведения об СССР, включая примеры невероятных экспериментальных автобусных остановок.
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