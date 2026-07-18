Чернобыльская зона: не мертвые руины, а живой механизм длиною в столетие

Когда речь заходит о Чернобыле, сознание мгновенно подсовывает кадры, ставшие почти архетипическими: панельные многоэтажки, смотрящие пустыми глазницами на заросшие проспекты, ржавеющий остов колеса обозрения в парке аттракционов, детские игрушки, сиротливо лежащие на полу заброшенных садов.