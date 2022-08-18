Міністр оборони України Олексій Рєзніков Україна: наша мета – повна деокупація країни Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що домовленість із США про неприпустимість завдання ударів по російських військових об'єктах не поширюється на тимчасово окуповані території України Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що домовленість зі США про неприпустимість завдання ударів по російських військових […] Сообщение Україна: наша мета – повна деокупація країни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.