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За рулем

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К сезону готовы! Что ждет вас на «Мотовесне»

К сезону готовы! Что ждет вас на «Мотовесне»

5-7 апреля 2024 года в Москве на одной площадке пройдут сразу три выставки, которые ни в коем случае нельзя пропустить фанатам авто и мото! В рамках «Мотовесны», «Моторспорт Экспо» и «ЕДрайв» гостей ждут десятки мотоциклов, квадроциклов, электротранспорт всех возможных типов, гоночные болиды, прокаченные тачки и невероятное по масштабу кастом-шоу!Мотовесна 2024 Кто будет на «Мотовесне» Ежегодно выставка «Мотовесна» становится центром притяжения крупных компаний, уже присутствующих на российском рынке, так и только выходящих на него.

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