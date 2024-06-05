День русского языка отпразднуют во всем мире 6 июня

День русского языка отмечается на планете 6 июня. Данный праздник был учрежден ООН в 2010 году в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
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