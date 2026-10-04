Ветераны военного следствия отмечают третью годовщину образования организации

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное третьей годовщине образования региональной общественной организации «Ветераны военного следствия».
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