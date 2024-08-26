«С преданностью предпочел гибель свою и отряда…» - Иосиф Монтрезор ﻿

Часы истории 21 августа 1804 г. Дворянский род Монтрезоров - французского происхождения. В XVIII веке граф Клод Бурдейль де Монтрезор выехал в Польшу, а его потомки переселились в Россию, где были вписаны во II и VI части родословных книг Киевской и Курской губерний.