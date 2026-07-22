Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

689 подписчиков

Главврач Филатовской больницы: Искусство помогает пациентам выздоравливать быстрее

Главврач Филатовской больницы: Искусство помогает пациентам выздоравливать быстрее

По словам Валерия Вечорко, концерты и выставки меняют атмосферу в медучреждениях и отвлекают от болезненных переживанийИскусство помогает создать правильное настроение у пациентов московских больниц и ускоряет их выздоровление, считает главврач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии