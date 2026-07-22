Главврач Филатовской больницы: Искусство помогает пациентам выздоравливать быстрее

По словам Валерия Вечорко, концерты и выставки меняют атмосферу в медучреждениях и отвлекают от болезненных переживанийИскусство помогает создать правильное настроение у пациентов московских больниц и ускоряет их выздоровление, считает главврач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
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