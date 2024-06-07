Россельхознадзором оштрафован собственник из Калининского округа за нарушения земельного законодательства

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в мае 2024 года вынесено постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Российской Федерации за нарушения обязательных требований земельного законодательства.
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