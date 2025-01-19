Диетолог рассказала, сколько овощей необходимо съедать человеку в день

Диетолог рассказала, сколько овощей необходимо съедать человеку в деньСвежие или тушеные овощи необходимы в рационе для получения клетчатки, рассказала главный диетолог Минздрава Крыма Виктория Гаврилова.
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