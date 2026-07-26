Астрономический телескоп засёк 66-сантиметровый обломок разрушенного спутника на высоте 36 000 км

Учёные впервые измерили вращение мелкого космического мусора на геостационарной орбитеУчёные впервые применили астрономический радиотелескоп для детального отслеживания мелкого космического мусора на геостационарной орбите на высоте около 36 000 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии