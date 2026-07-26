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Астрономический телескоп засёк 66-сантиметровый обломок разрушенного спутника на высоте 36 000 км

Астрономический телескоп засёк 66-сантиметровый обломок разрушенного спутника на высоте 36 000 км

Учёные впервые измерили вращение мелкого космического мусора на геостационарной орбитеУчёные впервые применили астрономический радиотелескоп для детального отслеживания мелкого космического мусора на геостационарной орбите на высоте около 36 000 км.

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