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Нет волшебных санкций. Трампу нечем обеспечить свою угрозу России – Associated Press

Нет волшебных санкций. Трампу нечем обеспечить свою угрозу России – Associated Press

Агентство Associated Press считает, что угроза Дональда Трампа ввести пошлины и санкции против России, если та не согласится остановить военную операцию против Украины и подписать соглашение о прекращении огня, может не оправдаться.

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