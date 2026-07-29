ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие украинским спецслужбам

ФСБ объявила основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Установлено, что администрация мессенджера активно содействует украинским спецслужбам и отказывается удалять каналы, чаты и боты, используемые для организации и.
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