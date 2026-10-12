Названы самые проседающие города мира по данным спутников

Китайские геологи с помощью спутниковых данных определили самые быстро проседающие крупные города мира.
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