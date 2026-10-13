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Аргументы и Факты

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Ученые указали на пользу даже небольшой физической активности для сна

Ученые указали на пользу даже небольшой физической активности для сна

Регулярная ежедневная физическая активность даже в небольших объемах значительно улучшает качество глубокого сна и самочувствие на следующий день.

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