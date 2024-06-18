Аналитик ждет продолжения волны укрепления рубля

Пара юань/рубль на Московской бирже закрепится ниже 12 рублей и может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной в районе 11,5 рубля, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии