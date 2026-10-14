В мае 2025 года в Свердловский областной суд направлено дело уроженца Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщины.
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