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Более 260 выездов за неделю: итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии в Твери

Более 260 выездов за неделю: итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии в Твери

Сотрудники Росгвардии в Твери пресекли 24 административных правонарушения за неделю. За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области осуществили более 260 выездов по сигналам «тревога».

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